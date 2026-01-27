#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пять ловушек для кошелька на АЗС
27 января
Пять ловушек для кошелька на АЗС
Незамерзайка на АЗС может стоить в 1,5-2 раза...
Автомобили Tenet
27 января
Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году: подробности
Tenet представит в 2026 году новый кроссовер...
В Петербурге поднимут штрафы за неоплату парковки
27 января
В Петербурге поднимут штрафы за неоплату парковки
Власти Санкт-Петербурга планируют увеличить...

В РФ резко выросли продажи «китайцев» с пробегом

«Автостат»: продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 44%

В 2025 году на вторичном рынке России количество перерегистрированных автомобилей китайских марок достигло 283,1 тысячи, что на 44% больше, чем в предыдущем году. Доля этих машин среди подержанных автомобилей составила уже 4,5%, сообщает глава агентства «Автостат» в своем Telegram-канале.

Рекомендуем
Как выехать из сугроба?

Большая часть из них – это сравнительно новые машины, выпущенные в период с 2021 по 2025 год. Именно такой сегмент самый динамично растущий: прирост в этом возрастном диапазоне составил внушительные 79%, и на его долю приходится практически две трети всего вторичного рынка китайских авто с пробегом (64,4%).

В основном это автомобили с бензиновыми моторами – их доля достигает 93%, включая так называемые «мягкие» гибриды. Электромобили занимают совсем небольшую часть – всего 1,4%, а подзаряжаемые гибриды (PHEV) – около 4,1%. Что касается типа кузова, почти три четверти купленных машин – это кроссоверы и внедорожники, то есть машины, которые пользуются особой популярностью у российских автовладельцев.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Лидеры рынка китайских подержанных автомобилей

Тройка брендов, которые чаще всего выбирают россияне, – Chery, Geely и Haval. Вместе они контролируют более половины, а именно 55,1%, всего вторичного рынка китайских автомобилей в стране. Кроме них, в число десятки самых популярных вошли Lifan, Changan, Great Wall, Exeed, Omoda, Tank и Lixiang.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что РФ в возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 31
27.01.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0