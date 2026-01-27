В РФ резко выросли продажи «китайцев» с пробегом

«Автостат»: продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 44%

В 2025 году на вторичном рынке России количество перерегистрированных автомобилей китайских марок достигло 283,1 тысячи, что на 44% больше, чем в предыдущем году. Доля этих машин среди подержанных автомобилей составила уже 4,5%, сообщает глава агентства «Автостат» в своем Telegram-канале.

Большая часть из них – это сравнительно новые машины, выпущенные в период с 2021 по 2025 год. Именно такой сегмент самый динамично растущий: прирост в этом возрастном диапазоне составил внушительные 79%, и на его долю приходится практически две трети всего вторичного рынка китайских авто с пробегом (64,4%).

В основном это автомобили с бензиновыми моторами – их доля достигает 93%, включая так называемые «мягкие» гибриды. Электромобили занимают совсем небольшую часть – всего 1,4%, а подзаряжаемые гибриды (PHEV) – около 4,1%. Что касается типа кузова, почти три четверти купленных машин – это кроссоверы и внедорожники, то есть машины, которые пользуются особой популярностью у российских автовладельцев.

Лидеры рынка китайских подержанных автомобилей

Тройка брендов, которые чаще всего выбирают россияне, – Chery, Geely и Haval. Вместе они контролируют более половины, а именно 55,1%, всего вторичного рынка китайских автомобилей в стране. Кроме них, в число десятки самых популярных вошли Lifan, Changan, Great Wall, Exeed, Omoda, Tank и Lixiang.

Ранее «За рулем» сообщал, что РФ в возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей.