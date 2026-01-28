Новый кроссовер российской сборки — известны сроки запуска

Кроссовер Tenet T9 стартует на заводе «АГР» в Калуге в первой половине 2026 года

В Москве российский прокси-бренд Tenet провел для журналистов презентацию перспективного кроссовера Tenet T9.

«Производство машины на заводе АГР в Калуге должны начать в первом полугодии 2026 года. Я еще по осени видел на заводе сваренные и окрашенные кузова, поэтому никаких проблем с указанными сроками не будет. Цен пока нет, но они будут близки к ценам Tiggo 9», – сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Полноразмерный кроссовер Tenet T9 – это фактически переименованный Chery Tiggo 9.

В данный момент предприятие «АГР» в Калуге, ранее являвшимся заводом Volkswagen, выпускает модели Tenet T4, T7 и T8 – соответственно, клоны Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 7L и Chery Tiggo 8 Plus. В 2026 году планируется запустить обновленные версии этих моделей. На московской презентации бренд Tenet объявил, что со старта продаж в сентябре и по декабрь 2025 года было продано 33 484 автомобиля, что вывело марку в Топ-3 по итогам всего года.

