Эти модели популярного бренда будут делать в России

Bestune в 2026 году представит два кроссовера и седан российской сборки

В следующем году бренд Bestune выпустит сразу три модели, которые будут производиться с локализацией в России, сообщили представители компании Autonews. ru. Речь идет о кроссоверах Т90 и Т77, а также о лифтбеке В70.

Николай Беспалов, коммерческий директор «FAW Легковые автомобили», выступающего на российском рынке от имени Bestune, рассказал, что в 2026 году планируется запуск именно этих автомобилей в локализованной сборке. Правда, пока неясно, на каком именно заводе внутри страны наладят производство машин.

Осенью 2025 года компания впервые дала понять, что рассматривает возможность организации выпуска своих автомобилей на территории России, но детального подтверждения тогда не было.

Сегодня под маркой Bestune в России продаются лифтбек B70 вместе с тремя кроссоверами – T77, T90 и T55. Все эти модели пока импортируются, без локализации.

Bestune входит в состав автоконцерна FAW, в котором также есть бренды Hongqi и Jetta. Интересно, что машины под маркой Jetta делают в России совместно с Volkswagen – завод уже наладил выпуск этих авто.

