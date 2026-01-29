#
Литва запретила въезд некоторым машинам из России и Белоруссии

Литовское правительство приняло решение запретить въезд на территорию страны транспортных средств из России и Белоруссии, если в их топливных баках находится свыше 200 литров, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный источник.

Инициатива исходила от таможенного департамента Литвы, который объяснил необходимость введения нормы тем, что перевозчики нередко сливают избыточное дизельное топливо после пересечения границы, реализуя его нелегально.

В среднем ежедневно в Литву въезжают около двухсот грузовиков, зарегистрированных в России и Белоруссии, отметил департамент. При условии слива каждая такая машина может терять до 500 литров топлива, что в результате обходится республике в ежемесячные налоговые потери порядка 2,2 миллиона евро.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:STRINGER
29.01.2026 
Фото:STRINGER
