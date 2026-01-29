#
>
Почему Jetta не планирует продавать новые модели в России в 2026 году

Представитель марки Jetta сообщил о сохранении модельного ряда в России

В 2026 году Jetta сосредоточится на поддержке уже представленных в России моделей и не будет выпускать новые.

На данный момент в линейке Jetta, официально реализуемой на российском рынке, всего три автомобиля: седан VA3, стартующий с цены в 1 928 000 рублей, кроссовер VS5 по цене от 2 700 000 рублей и топовый кроссовер VS7, который можно приобрести начиная с 3 067 000 рублей. Интересно, что сведения о ценах на VA3 на сайте производителя сейчас отсутствуют.

Jetta появилась в 2019 году как совместный проект Volkswagen и китайской FAW. За прошлый год, согласно РОАД, россияне приобрели 1629 машин этой марки.

Jetta VA3
Jetta VA3

Автоэксперт Антон Шапарин считает, что западные автобренды, такие как Renault и Volkswagen, работали над тем, чтобы занять долю рынка и наладить производство в РФ. А китайцам это не нужно, так как они просто привозят продавать тут свою домашнюю продукцию, которую им некуда девать.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
29.01.2026 
