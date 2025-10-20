Недорогой кроссовер с немецкими корнями получил обновленную версию

Китайско-немецкий бренд Jetta представил обновлённый кроссовер VS5 2026 года

Бренд Jetta анонсировал обновлённую версию компактного кроссовера VS5 2026 модельного года.

Jetta VS5 2026

Внешний и внутренний вид остались прежними, однако изменились некоторые аспекты оснащения. Теперь запасное колесо в подполье багажника доступно только как дополнительная опция, а в базовой комплектации предлагается лишь комплект для ремонта шин.

Кроссовер доступен в девяти вариантах комплектации, цены варьируются от 88 до 122 тыс. юаней (приблизительно 980 тыс. – 1,36 млн рублей).

Jetta VS5 2026

Модель создана на платформе Volkswagen MQB и имеет много общего с Skoda Karoq и другими автомобилями концерна Volkswagen AG. Внутри автомобиля установлена медиасистема с диагональю 8 или 10 дюймов, которая поддерживает CarPlay.

Также имеются физические кнопки для основных функций, климат-контроль и ряд вспомогательных систем для водителя. В «базе» сиденья тканевые, а более дорогие комплектации предлагают сиденья из кожзама.

Интерьер Jetta VS5 2026

Под капотом нового кроссовера установлен 1,4-литровый турбомотор EA211-DLE мощностью 150 л.с., который включает алюминиевый блок и прямой впрыск. В качестве трансмиссии можно выбрать 5-ступенчатую «механику» или 6-ступенчатый «автомат» от Aisin. Ранее на китайском рынке стартовали продажи более крупного кроссовера Jetta VS7 2026.