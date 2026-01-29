#
Автомобили Москвич
«Победу», «Волгу» и «Москвичи» нашли под снегом в Петербурге

В Петербурге обнаружена стоянка забытых советских ретроавтомобилей

В одном из дворов на Лиговском проспекте Петербурга заметили необычную стоянку: там припаркованы ретроавтомобили времен СССР, забытые под толстым слоем снега.

В Telegram-канале «RetroBus: непосредственный впрыск» опубликовали несколько кадров с этими машинами – среди них можно разглядеть «Победу», «Волгу» и ряд «Москвичей». Они явно забыты владельцем, что добавляет им особого шарма, но и говорит о заброшенности.

Любители старинных автомобилей обратили внимание, что здесь собраны ранние версии этих моделей, что делает коллекцию во дворе особенной и достаточно ценной. По сути, такая «локация» может стать мини-музеем советского автопрома, хотя пока машины просто стоят и покрываются снегом.

В то же время в комментариях пользователи высказывают сомнения, что соседям по дому понравится такая внушительная парковочная зона, занимая несколько мест и не вызывая восторга у окружающих.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.

Источник:  телеграм-канал «RetroBus: непосредственный впрыск»
Ушакова Ирина
Фото:телеграм-канал «RetroBus: непосредственный впрыск»
Фото:телеграм-канал «RetroBus: непосредственный впрыск»
