Редчайший внедорожник Lamborghini появился в продаже

В Казахстане продают редкий внедорожник Lamborghini LM002 за 34 млн рублей

В Алматы выставлен на продажу редкий Lamborghini LM002 1989 года выпуска – внедорожник, сохранившийся практически в первозданном виде с пробегом всего 27 тысяч километров. Этот редчайший автомобиль итальянского производства представляет большой интерес для коллекционеров и настоящих ценителей марки.

Lamborghini LM002

Появившийся в конце 1980-х модельный ряд LM002 включает около 300 экземпляров, что уже само по себе делает их чрезвычайно редкими. Изначально Lamborghini разрабатывала этот внедорожник для военных нужд, однако он так и не попал на армейскую службу, а был выпущен ограниченным тиражом для частных покупателей.

В основе конструкции мощный мотор V12 объемом 5,2 литра от суперкара Countach, который разместили в передней части машины вместо традиционного заднего расположения. Двигатель развивал 455 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента, которые передавались на все четыре колеса через механическую коробку передач.

Lamborghini LM002

Экземпляр из Алматы был собран в 1989 году, примерно в середине цикла производства LM002. По официальным данным продавца, за все годы эксплуатации пробег внедорожника не превысил 27 тыс. км, а его текущее состояние оценивают как отличное. Цена автомобиля составляет порядка 34 млн рублей – около 450 тыс. долларов по текущему курсу.

Интересно, что на мировом рынке стоимость подобных автомобилей обычно варьируется в пределах от 300 до 450 тысяч долларов, хотя особенно хорошо сохраненные варианты могут стоить и значительно дороже. К примеру, в январе прошлого года похожий LM002, собранный в 1992 году и также с пробегом 27 тыс. км, предлагался на продажу в Екатеринбурге за 65 млн рублей, что эквивалентно приблизительно 850 тыс. долларов по курсу на тот момент.

«За рулем» можно читать и в MAX