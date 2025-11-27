#
Названы самые популярные люксовые автомобили с пробегом

«Автостат»: Lamborghini Urus в октябре стал самым популярным б/у люксовым авто

В октябре 2025 года в России было приобретено 253 подержанных автомобиля класса Luxury, что на 6% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. По словам экспертов из агентства «Автостат», рынок вторичных люксовых автомобилей демонстрирует рост уже на протяжении семи месяцев подряд.

Около 35% всех купленных б/у люксовых машин приходится на марку Bentley, с продажами в 87 единиц. Практически каждый пятый подержанный автомобиль пришелся на бренд Rolls-Royce, который занял 53 единицы. Также в октябре было продано 47 подержанных Maserati, 41 Lamborghini, 13 Ferrari и 12 Aston Martin.

Самым востребованным подержанным люксовым автомобилем в этом месяце стал кроссовер Lamborghini Urus с 37 экземплярами. Следом за ним идут Bentley Continental GT (35 шт.) и Bentley Bentayga (29 шт.). В пятерку лидеров также попали Maserati Levante и Rolls-Royce Cullinan, с продажами в 25 и 23 единицы соответственно.

В течение первых десяти месяцев 2025 года в России было куплено 2 222 автомобиля с пробегом в сегменте Luxury, что на 16% превышает аналогичный показатель за январь-октябрь 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
27.11.2025 
