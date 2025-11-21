Названы самые популярные люксовые машины в РФ

«Автостат» перечислил 5 самых популярных люксовых автомобилей в России

В октябре 2025 года в России было реализовано 62 новых автомобиля в сегменте Luxury.

Это почти столько же, сколько в сентябре (63 машины), но на 27% больше, чем в октябре предыдущего года (49 штук).

Наибольшим спросом пользовался бренд Rolls-Royce (продано 26 единиц). Bentley, который в сентябре был первым, опустился на вторую позицию с 13 проданными автомобилями. Также 13 новых Lamborghini нашли своих покупателей. В этом месяце было реализовано 5 автомобилей Ferrari, 3 – Aston Martin и 2 – Maserati.

В модельном рейтинге октября произошли изменения: Rolls-Royce Cullinan, который ранее занимал лидерство с января по август, вернулся на первое место, продав 19 экземпляров.

Lamborghini Urus стал вторым с 13 проданными единицами, а в пятерку лучших также вошли Bentley Continental GT (6 шт.), Bentley Bentayga (5 шт.) и Rolls-Royce Ghost (4 шт.). В течение десяти месяцев текущего года в стране было продано 573 новых люксовых автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

