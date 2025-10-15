#
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Названы самые продаваемые люксовые машины в России

«Автостат» перечислил пять самых продаваемых люксовых автомобилей в РФ

В сентябре 2025 года в России было продано 63 новых автомобиля люксового сегмента, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было реализовано 42 автомобиля.

Лидером продаж стал Bentley, реализовавший 21 экземпляр, в то время как Rolls-Royce, ранее занимавший первую позицию с мая по август, уступил второе место с 19 проданными автомобилями.

Третье место занял Lamborghini с результатом 17 автомобилей. Также в начале осени было продано 5 новых автомобилей Ferrari и один Aston Martin.

В модельном рейтинге произошла смена лидера: впервые в 2025 году на первое место вышел кроссовер Lamborghini Urus с тиражом 15 единиц, в то время как Rolls-Royce Cullinan, реализованный в количестве 13 экземпляров, уступил вторую позицию.

В пятерке продаж также оказались Bentley Bentayga (10 шт.), Bentley Continental GT (7 шт.) и Rolls-Royce Phantom (3 шт.). Всего за девять месяцев 2025 года в России было продано 511 новых люксовых автомобилей, что на 26% превышает аналогичный показатель за январь – сентябрь 2024 года.

Bentley Bentayga
Bentley Continental GT
Lamborghini Urus
Rolls-Royce Phantom
Rolls-Royce Cullinan
Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:freepik / marymarkevich
15.10.2025 
