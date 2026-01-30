Названы самые надежные подержанные «корейцы»

Topspeed опубликовал список из 10 надежных автомобилей б/у Kia

Портал Topspeed.com недавно опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей Kia, охвативший модели разных лет выпуска. Лидером заслуженно стал Kia Sportage 2020 года, который набрал 89 баллов из 100 за надежность.

Следом за ним расположился Kia Rio 2022 года, получивший 88 баллов. Третью позицию в этом перечне занимает Kia Soul 2021 модельного года, также с результатом в 88 очков.

В список топ-10 наиболее выносливых автомобилей бренда вошли и другие модели: Kia Seltos 2023 года и Kia Sorento 2019 года получили по 87 баллов. Kia Telluride 2024 года, Kia Optima 2018 года и Kia Cadenza 2014 года оценены одинаково – 86 баллов.

Кроме того, рейтинг включает Kia K5 2023 года с 85 баллами и Kia Forte Koup 2015 года, который получил 84 очка. Этот перечень ясно показывает, что надежность остается одним из главных преимуществ автомобилей Kia на протяжении многих лет.

