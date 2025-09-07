#
Эти подержанные авто чаще всего продают перекупы

Ford Focus и Kia Rio: названы типичные б/у машины, которые продают перекупщики

Специалисты Авто.ру провели анализ популярных моделей с пробегом и создали портрет авто, предлагаемых профессиональными перекупщиками.

Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

Выяснилось, что средний возраст и пробег автомобилей, выставленных на продажу профессиональными продавцами, значительно ниже, чем у частников.

В сегменте до 1,5 млн рублей у профессионалов в продажу поступают автомобили со средним пробегом около 187 тыс. км и возрастом менее 15 лет, при этом их средняя цена составляет 758 тыс. рублей. Наиболее востребованы иномарки, такие как Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris, а среди отечественных моделей выделяются Lada Granta, Lada 2170 и Lada 2114.

Ford Focus
Ford Focus

В диапазоне цен от 1,5 до 3 млн рублей усредненный портрет автомобилей от профессиональных продавцов включает пробег в 146 тыс. км и возраст около 10 лет, средняя стоимость таких машин составляет 2,13 млн рублей. В этом сегменте популярными являются Toyota Camry, BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-класс.

Для премиум-сегмента характерен более низкий пробег: в среднем, 89 тыс. км и возраст 6,7 лет, при средней стоимости 7,5 млн рублей. Наибольшее количество предложений составляют BMW X5, Range Rover и Toyota Land Cruiser.

Toyota Camry
Toyota Camry

По сравнению с машинами, выставленными на продажу частными лицами, автомобили от профессионалов обычно дороже, что обусловлено, в первую очередь, классом предложения. В любом ценовом сегменте средний пробег машин, предлагаемых профессиональными продавцами, меньше на 10-25%, а возраст – на 2-4 года.

Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Максим Манаенков, руководитель направления профессиональных продавцов Авто.ру, отметил:

– В отличие от «серых» перекупов, профессиональные продавцы, которые работают на свою репутацию, стремятся находить автомобили для дальнейшей продажи в хорошем состоянии. Сегодня таких машин все меньше на стареющем рынке. Кроме того, перед продажей профпродавцы, как правило, тщательно готовят авто к продаже: проверяют техническое состояние, проводят обслуживание и делают мелкий ремонт. Поэтому разница в цене отражает, в том числе, состояние автомобиля и уровень предпродажной подготовки.

Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Производители
07.09.2025 
Фото:Depositphotos | Производители
