Редчайший ВАЗ-21099 со 140-сильным роторным мотором выставили на продажу

В Екатеринбурге продают редкий ВАЗ-21099 за 1 млн рублей

В объявлении на сайте «Дром» появился необычный экземпляр ВАЗ.

Речь идет о ВАЗ-21099, который оборудован 1,3-литровым роторно-поршневым мотором мощностью 140 лошадиных сил. Необычность машины в ее технической начинке – таких машин практически не встретить. Продавец подчеркивает, что найти аналог практически невозможно, что задает высокую планку редкости. Стоимость авто – 1 млн рублей.

Автомобиль недавно прошел капитальный ремонт двигателя, и с тех пор на одометре чуть больше 1000 километров. Внешне машина отличается от стандартной Самары» – седан получил небольшой подъем кузова, что хорошо видно на фото.

Хоть эта «девяносто девятая» и не считается коллекционной в оригинальном исполнении, ее сложно назвать обычной из-за серьезной доработки под капотом.

