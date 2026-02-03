Ледяные ловушки: как не превратить зимнюю дорогу в полосу препятствий

Эксперты напомнили водителям об основных ошибках в холодный сезон

Зимнее вождение требует особого подхода, однако многие автолюбители продолжают ездить «по-летнему», что чревато серьезными последствиями.

Первая и самая распространенная ошибка – агрессивная манера езды по заснеженной или обледенелой дороге. Сохранение высокой скорости и короткой дистанции лишает водителя главного – времени и пространства для безопасной остановки.

Нередко водители безоглядно доверяют электронным помощникам и полному приводу, забывая, что ни круиз-контроль, ни 4х4 не отменяют законов физики на скользком покрытии и не сокращают тормозной путь. Ситуацию усугубляют неподготовленные шины: изношенные, летние или неправильно накачанные, они резко снижают сцепление с дорогой.

Техника зимой также становится уязвимее. Непроверенный перед сезоном аккумулятор может подвести в самый неподходящий момент, а старая охлаждающая жидкость – не защитить двигатель от размораживания. Эксплуатация на морозе с непрогретой трансмиссией ведет к ее ускоренному износу.

Попытки быстро решить проблемы подручными средствами часто оборачиваются новыми неприятностями. Например, заливка горячей воды на ледяное стекло может привести к его растрескиванию. Неправильно установленные цепи противоскольжения рискуют соскочить и повредить колесные арки или элементы подвески.

Таким образом, большинство зимних проблем можно предупредить. Достаточно скорректировать стиль вождения под условия и своевременно обслуживать автомобиль.

