Эксперты назвали 6 ошибок зимнего вождения

Они могут привести к авариям на дороге, поэтому их надо знать «в лицо».

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Об ошибках на зимней дороге, которые совершают начинающие водители (и не только они), рассказали эксперты сервисов СберУслуги и СберАвто.

Несоблюдение дистанции

Особенно актуальной эта проблема становится в начале зимы, когда снежные осадки еще не успели стать нормой, но дороги уже мокрые и скользкие, особенно рано утром и в вечернее время. Чем больше дистанция от впереди идущего автомобиля, тем меньше шанс аварии при резком торможении или другом маневре. При этом важно понимать, что ехать нужно не медленно, а именно держать достаточную дистанцию. Безопасная дистанция должна быть длиной пути авто в 3–5 секунд.

Резкое торможение

Резкое торможение опасно всегда, но зимой больше шансов, что оно станет причиной аварии. Зимой дорога может быть скользкой, а значит тормозной путь будет больше, поэтому тормозить нужно заранее. На расчищенном асфальте для шипованных шин значительно увеличивается тормозной путь.

Резкие маневры и перестроения

Зимой маневры водителя должны быть плавными. Любое резкое торможение, ускорение или поворот руля может привести к дестабилизации автомобиля (снос, занос). Чтобы любой поворот руля был плавным, нужно держать руль двумя руками. Очень важно не ускоряться, не тормозить в повороте и не докручивать руль.

При движении по заснеженным или обледенелым дорогам лучше всего держаться в пределах одной полосы, чтобы обеспечить максимальное сцепление с дорогой, и не перестраиваться ради кажущейся экономии времени.

Высокая скорость

Скоростной режим нужно соблюдать всегда, зимой — особенно. В скользкую погоду скорость должна быть разумной. И если на дороге гололед, а ограничение скорости, например, 80 км/ч, то ехать, в данной ситуации, даже с максимально разрешенной скоростью может быть опасно.

Поздняя смена шин

Летние шины перестают правильно работать уже при +7 оС. Летняя резина более жесткая, чтобы в жару было хорошее сцепление с дорогой. В холод она дубеет и скользит, зимняя шина, напротив, более мягкая и с холодами не теряет своих свойств. Многие владельцы шипованных шин не торопятся «переобуваться», опасаясь, что шипы сотрутся об асфальт. Однако опасаться этого не стоит, шипы делаются из специального твёрдого сплава.

Пренебрежение к очистке авто

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Зимой многие водители пренебрегают полной очисткой автомобиля от снега перед началом поездки. Это может повлиять на безопасность других участников движения. Если почистить лишь стекла и зеркал, забыв про крышу, это чревато тем, что при выезде на трассу и разгоне снег с нее полетит прямо в лобовое стекло позади идущего автомобиля.

Грязные фары, которые не мыли несколько недель или даже месяцев, светят гораздо хуже, но очищать их сухой тряпкой не рекомендуется, от этого рассеиватель царапается и становится матовым, ухудшая качество светового пучка.

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