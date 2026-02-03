#
>
Завод General Motors в Санкт-Петербурге перезапущен — что там собирают?

ТАСС: на бывшем российском заводе GM стартовала сборка трех кроссоверов Jaecoo

Завод в петербургских Шушарах, ранее принадлежавший General Motors, а ныне «АГР Холдингу», перезапущен, сообщает ТАСС.

По данным источника информагентства, на конвейер встали кроссоверы сразу трех моделей Jaecoo J6, J7 и J8, на данном этапе сборка идет в одну смену. Отметим, что в «АГР Холдинге» отказались от комментариев по данному вопросу. Но высока вероятность, что с конвейера в Шушарах указанные модели будут сходить уже под новым российским прокси-брендом Jeland.

Эта марка буквально только что анонсирована как новый этап сотрудничества «АГР Холдинга» с китайской компанией Defetoo, хотя официальных подробностей по модельному ряду и месту производства пока нет.

При этом «Ведомости» сообщили, что на тот же завод «АГР» в Шушарах планируется перенести с калининградского «Автотора» и сборку автомобилей Omoda.

Напомним, что у «АГР Холдинга» и Defetoo уже есть успешный проект производства моделей Tenet на заводе холдинга в Калуге (бывший Volkswagen). Tenet – это перелицованные Chery, а Jaecoo и Omoda также принадлежат этой китайской компании.

Источник:  ТАСС
Иннокентий Кишкурно
03.02.2026 
