В России официально стартует еще одна автомобильная марка
«АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo объявили о расширении сотрудничества и запуске второго проекта после Tenet.
Новым этапом взаимодействия станет вывод на рынок нового автомобильного бренда Jeland. Сообщается, что модельный ряд будет сфокусирован на ключевых сегментах рынка. Машины разработаны с учетом ожиданий российских водителей, будут отличаться выразительным дизайном, выносливостью и технологической продуманностью, что обеспечит уверенную эксплуатацию в условиях России, сообщает пресс-служба «АГР Холдинга».
Визуальная концепция моделей Jeland нацелена на формирование «узнаваемого характера и современного дизайн-кода», отмечают в компании.
Начало производства запланировано на первую половину 2026 года.
Детально модельный ряд пока не разглашается, но ранее независимые источники предполагали, что он может быть составлен из копий кроссоверов Jaecoo.
