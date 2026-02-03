#
В России официально стартует еще одна автомобильная марка

«АГР Холдинг» и Defetoo представили новый российский автомобильный бренд Jeland

«АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo объявили о расширении сотрудничества и запуске второго проекта после Tenet.

Новым этапом взаимодействия станет вывод на рынок нового автомобильного бренда Jeland. Сообщается, что модельный ряд будет сфокусирован на ключевых сегментах рынка. Машины разработаны с учетом ожиданий российских водителей, будут отличаться выразительным дизайном, выносливостью и технологической продуманностью, что обеспечит уверенную эксплуатацию в условиях России, сообщает пресс-служба «АГР Холдинга».

Визуальная концепция моделей Jeland нацелена на формирование «узнаваемого характера и современного дизайн-кода», отмечают в компании.

Начало производства запланировано на первую половину 2026 года.

Детально модельный ряд пока не разглашается, но ранее независимые источники предполагали, что он может быть составлен из копий кроссоверов Jaecoo.

Иннокентий Кишкурно
Фото:АГР Холдинг
03.02.2026 
Фото:АГР Холдинг
