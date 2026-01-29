В модельном ряду Tenet появится седан — вот что известно

Первым седаном бренда Tenet может стать переименованный Chery Arrizo 8 Pro

В ходе недавнего рассказа о грядущих новинках представители бренда Tenet упомянули, что испытывают большой интерес к сегменту седанов.

Источник со ссылкой на информацию от представителя дилерской сети Tenet уточняет, что седан в линейке марки появится уже в наступившем году и будет носить название Tenet A8. Официальная премьера запланирована на июнь, а фактически под этим названием будет скрываться локализованная версия седана Chery, изначально известного как Arrizo 8. При этом издание предполагает, что от представленного в РФ с 2023 года Chery Arrizo 8 модель Tenet будет отличаться.

Скорее всего, речь идет о более свежей версии, продающейся сейчас в КНР под наименованием Arrizo 8 Pro, пишет источник.

Такую модель точно готовят для РФ: еще в октябре 2025-го для российского рынка сертифицировали сразу две версии – базовую с мотором 1.6 (197 л.с. 290 Нм) и заряженную 2-литровую (254, 390 Нм). А учитывая, что, основной ряд моделей Chery в России активно переходит под прокси-бренд Tenet, издание предполагает, что и Arrizo 8 Pro появится у нас именно в таком «адаптированном» варианте.

«За рулем» можно читать и в MAX