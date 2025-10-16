#
В РФ приедет обновленная и «заряженная» версия популярного седана

Седан Chery Arrizo 8 Pro с мотором 2,0 литра проходит сертификацию в России

Российская сертификация седана Chery Arrizo 8 Pro завершится в ближайшее время, у модели будет сразу две версии.

Об этом сообщает источник, изучив снимки тестовых автомобилей с госномерами ФГУП НАМИ на сайте Platesmania. Обращают на себя внимание патрубки выхлопа: очевидно, для РФ готовят сразу две версии – базовую с мотором 1.6 и более «заряженную», с двигателем 2.0 на 249 л.с. Официально российская премьера пока не анонсирована, но еще в начале года – до старта на домашнем рынке – о появлении более мощной «восьмерки» сообщал директор бренда в России Дмитрий Максимов.

А в июне двухлитровый Arrizo 8 Pro дебютировал в Китае. Напомним, что габариты обновленной модели составляют 4780×1843×1469 мм при колесной базе 2790 мм, из особенностей салона – селектор трансмиссии на рулевой колонке и внушительный сенсорный экран (15,6").

У нас же пока продается предыдущая версия седана, без дополнения «Pro» к названию, с несколько иной внешностью и единственным мотором 1.6 в гамме. Зато комплектаций – сразу четыре: Active, Prime и Ultra Black, и минувшим летом такие машины 2024 года выпуска отдавали за сумму от 2 810 000 до 3 210 000 рублей... Стоит забрать последние из нынешних или подождать «заряженную» новинку?

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
Фото:Platesmania
16.10.2025 
Фото:Platesmania
