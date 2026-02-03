#
Chery перенесет сборку Omoda из Калининграда: что будет с ценами на авто

На бывшем заводе General Motors в Шушарах начнут собирать автомобили Omoda

Производство автомобилей Omoda компании Chery планируют начать в 2026 году на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Как рассказал один из источников «Ведомостей», на этой площадке уже активно проводят пусконаладку оборудования, необходимого для выпуска машин.

Перенос сборки моделей Omoda с калининградского завода «Автотор» на площадку АГР в Петербурге связан с более выгодной логистикой и с ранее заключенными соглашениями о производстве другой линейки бренда Jaecoo на мощностях российского холдинга, пояснил еще один информированный собеседник.

Весной прошлого года портал «Китайские автомобили» писал, что кроссоверы Omoda C5 и C7 получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот сертификат, который нужен для регистрации автомобиля, был оформлен с указанием изготовителя «Автотор» и действует в течение трех лет.

По данным «Газпромбанк автолизинга», в 2025 году на российском рынке реализовали 870 автомобилей Omoda с местными VIN-номерами – модели C5 и C7, собранные именно на «Автоторе».

Переход на локальное производство должен помочь снизить стоимость на Omoda примерно на 15–20%. Объясняется это налоговыми льготами и упрощением логистических цепочек. Эксперт Денис Тверской из компании Strategy Partners отмечает, что это может оживить интерес покупателей. Он предполагает, что в 2026 году продажи Omoda в России вырастут до 35–40 тысяч автомобилей – особенно учитывая сокращение импортных поставок.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную раннюю Волгу с заводским автоматом продают в России.

Источник:  «Ведомости»
Ушакова Ирина
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
03.02.2026 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
