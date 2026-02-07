#
В Россию приедет популярный и доступный китайский кроссовер: что известно

На рынке РФ появится новая доступная переднеприводная версия Changan CS75 Plus

На российском авторынке появится Changan CS75 Plus с передним приводом. Это позволит сделать данный автомобиль доступнее.

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus

Кроссовер вместо Кашкая: надежные варианты до 1,5 млн рублей

Сейчас цена полноприводного кроссовера с 2-литровым ДВС мощностью 235 л. с. начинается от 4,19 млн рублей. Кроме того, что CS75 Plus лишится полного привода, у него будет менее мощный мотор. В КНР переднеприводные версии комплектуют турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 178 и 233 л. с. При этом для РФ форсировка может быть уменьшена в силу сдерживания цен из-за ставок утильсбора. У Changan пока нет своего производства в РФ.

Интерьер Changan CS75 Plus
Интерьер Changan CS75 Plus

Аналогичный подход уже реализовали в Geely – сообщалось, что вскоре у дилеров появится переднеприводный Atlas с мотором 1,5 литра (147 л. с.), цена на который оказалась на 311 000 рублей меньше, чем за версию с 4WD.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную раннюю Волгу с заводским автоматом продают в России.

