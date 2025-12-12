Новый кроссовер Changan стал доступнее: подробности

Кроссовер Changan CS75 Plus подешевел в России на 100 тысяч рублей

Кроссовер Changan CS75 Plus четвертого поколения, только что запущенный на российском рынке, стал чуть более доступным.

Действует предложение, позволяющее сэкономить 100 тыс. рублей при покупке любой комплектации автомобиля до 31 декабря.

Скидка предоставляется покупателям при резервировании автомобиля и внесении полной оплаты или предоплаты от 100 тыс. рублей в указанный период. В результате, цены на новый Changan CS75 Plus снижаются на 100 тыс. рублей.

Цены на новый Changan CS75 Plus:

Комплектация Luxe: 3 999 900 рублей, с учетом дополнительной выгоды

Комплектация Tech: 4 149 900 рублей, с учетом дополнительной выгоды

Под капотом авто установлен модернизированный 2,0-литровый турбированный двигатель из семейства BlueCore, который стал мощнее предыдущей версии на 9 л. с. и на 10 Нм крутящего момента.

Теперь он выдает 235 л. с. и работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом японской компании Aisin.

