Новый Nissan Xterra готовится конкурировать с Toyota 4Runner

Nissan Xterra появится в 2028 году вместе с рамными версиями Pathfinder и Infiniti

Японский автопроизводитель Nissan подтвердил возвращение культового внедорожника Xterra.

Новинка появится на рынке во второй половине 2028 года и станет частью масштабного обновления линейки, построенной на единой рамной платформе.

Премьера состоялась в Лас-Вегасе для дилеров, где был представлен «радикально выглядящий» прототип. По словам очевидцев, автомобиль получил мощный и брутальный облик с широкой решеткой радиатора, сохранив при этом дух оригинала, но в современном исполнении. Акцент в дизайне сделан на простоту и функциональность без излишеств.

Вместе с Xterra Nissan планирует выпустить целое семейство рамных автомобилей: новый Pathfinder, пикап Frontier, а также варианты под брендом Infiniti. Все они будут производиться в США, что позволит оптимизировать затраты и логистику.

Для Xterra уже подтверждена электрифицированная силовая установка, а также наличие двухступенчатой раздаточной коробки с понижающей передачей.

Ожидается, что базовая цена возрожденного внедорожника составит менее 40 тыс. долларов. Xterra позиционируется как двухрядный конкурент Toyota 4Runner, в то время как будущие рамные версии Pathfinder и QX60, детали которых пока уточняются, могут получить новые интерпретации трехрядной компоновки.

Источник:  The Drive
Алексеева Елена
Фото:Соцсети
07.02.2026 
Фото:Соцсети
