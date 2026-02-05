Недорогая версия Haval Jolion получит более мощный двигатель

Кроссоверы Haval Jolion с передним приводом получат новый мотор на 150 сил

Для кроссовера Haval Jolion в России готовят обновленный двигатель – на такие модификации уже оформлено российское Одобрение типа транспортного средства.

Источник, обративший внимание на публикацию ОТТС, указывает, что новый мотор носит индекс GW4B15L и имеет характеристики 150 л.с. и 270 Нм. Главная новость в том, что его планируют ставить на переднеприводные версии. Напомним, сейчас у таковых под капотом стоит GW4G15K, выдающий 143 л.с. и 210 Нм. Прибавка, особенно по моменту, должна получиться довольно заметной и сказаться на динамике недорогих версий бестселлера.

Но новый мотор, согласно ОТТС, подлежит установке и на полноприводные версии. Сейчас они комплектуются движком GW4B15D – при объеме 1,5 литра его отдача составляет 150 л.с. и 230 Нм. То есть после обновления полноприводные версии, при той же мощности, станут более «моментными», а значит – также более динамичными.

