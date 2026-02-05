#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Недорогая версия Haval Jolion получит более мощный двигатель

Кроссоверы Haval Jolion с передним приводом получат новый мотор на 150 сил

Для кроссовера Haval Jolion в России готовят обновленный двигатель – на такие модификации уже оформлено российское Одобрение типа транспортного средства.

Рекомендуем
Сможет ли Tenet потеснить Haval Jolion: ответ экспертов

Источник, обративший внимание на публикацию ОТТС, указывает, что новый мотор носит индекс GW4B15L и имеет характеристики 150 л.с. и 270 Нм. Главная новость в том, что его планируют ставить на переднеприводные версии. Напомним, сейчас у таковых под капотом стоит GW4G15K, выдающий 143 л.с. и 210 Нм. Прибавка, особенно по моменту, должна получиться довольно заметной и сказаться на динамике недорогих версий бестселлера.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Но новый мотор, согласно ОТТС, подлежит установке и на полноприводные версии. Сейчас они комплектуются движком GW4B15D – при объеме 1,5 литра его отдача составляет 150 л.с. и 230 Нм. То есть после обновления полноприводные версии, при той же мощности, станут более «моментными», а значит – также более динамичными.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:За рулем
Количество просмотров 2732
05.02.2026 
Фото:За рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval Jolion

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв