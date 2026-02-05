Китайские машины теряют долю на нашем рынке, а японские б/у — нет

«Автостат»: импорт легковых авто в РФ в январе 2026 года упал до 47,8 тысячи штук

Импорт легковых автомобилей в Россию в первом месяце 2026 года оказался на одном из самых низких уровней за последнее время. По данным агентства «Автостат», основанным на информации АО «ППК», в страну ввезли почти 47,8 тысячи машин – и новых, и с пробегом. Меньше было только в феврале 2025-го, когда цифра едва превысила 35 тысяч.

В январе новые и подержанные авто разделили рынок поровну – по 23,9 тысячи штук каждой категории. Но динамика у них совершенно разная. Поставки новых машин просели на четверть по сравнению с январем прошлого года, а вот ввоз б/у, наоборот, вырос на 23%.

Лидеры рынка нового и б/у

Среди новых автомобилей в начале года больше всех везли Geely. А самой популярной моделью стал японский кроссовер Mazda CX-5. Эксперты связывают его успех с новыми правилами утилизационного сбора, действующими с декабря 2025 года. У этой модели двигатель менее 160 л. с., что позволяет использовать льготные коэффициенты при расчете платежа.

Mazda CX-5

На рынке подержанных автомобилей безоговорочно лидирует Toyota, а самой востребованной моделью остается Corolla. Она тоже укладывается в новые рамки по «утилю», что делает её ввоз более выгодным.

Toyota Corolla

Китай, хоть и остается главным поставщиком новых машин, уже не так доминирует, как раньше. Если в январе 2025-го на него приходилось более 90% импорта, то сейчас – 78%. Второе место заняла Киргизия с долей в 13,1%, а третье – Беларусь (2,5%).

Как пояснил исполнительный директор «Автостата», из Кореи в прошлом году ввозили в основном премиальные автомобили. Сейчас их доля сильно сократилась из-за новых, менее выгодных расценок утилизационного сбора.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что в России могут начать производство разных моделей BMW.