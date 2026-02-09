«Газпромнефть-СМ» представила новый антифриз для автомобилей китайского производства

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» выпустила инновационную охлаждающую жидкость G-Energy Antifreeze OAT 40, ориентированную на эксплуатацию в китайских автомобилях.

Продукт отличается увеличенным сроком службы – до 5 лет или 250 тыс. км пробега, совместим с различными типами двигателей и сохраняет эффективность при температурах до −40 °C.

Антифриз стал частью линейки моторных и трансмиссионных масел компании, предназначенных для современных китайских машин. Он может применяться в легковом и грузовом транспорте, автобусах, спецтехнике и стационарных дизельных установках.

Охлаждающая жидкость изготовлена с применением передовой OAT-технологии на основе органических компонентов, что обеспечивает ей максимальную долговечность. Продукт надежно защищает двигатель от коррозии, накипи и кавитации, не образует пены.

Новинка полностью соответствует ведущим международным стандартам и отвечает самым последним требованиям автопроизводителей Chery, Exeed, HAVAL, Geely, OMODA, FAW, Jetour, Jaecoo и других.

«"Газпромнефть-СМ" продолжает расширять продуктовую линейку для легковых автомобилей, охватывая все новые направления. На сегодняшний день мы выпускаем охлаждающие жидкости для всех классов двигателей и можем закрыть потребности любого парка техники», – подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Он также добавил, что производственные и научные мощности компании позволяют создавать самые современные продукты под любые запросы рынка.

«Газпромнефть – смазочные материалы» выпускает масла, смазки и технические жидкости на собственных производственных площадках в Омске и Подмосковье. Ассортимент насчитывает порядка 1000 наименования для всех секторов экономики.