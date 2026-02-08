#
Самый популярный кроссовер в РФ: насколько накладно покупать его подержанным?

Эксперт «За рулем» рассказал о слабых местах кроссовера Haval Jolion с пробегом

Имея на руках миллион с небольшим, рассчитывать на новый кроссовер не приходится.

На вторичке можно найти огромное количество неплохих вариантов известных марок, однако в большинстве своем они будут иметь огромные пробеги, которые свидетельствуют о потенциальных ощутимых вложениях денег в машину.

Если вы планируете найти свежий автомобиль с пробегом до 100 тысяч км, то вариантов за эту цену остается не так уж много. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев отобрал несколько относительно свежих кроссоверов с ценами до 1,5 млн рублей, которые не будут доставлять проблемы владельцам. Один из них – Haval Jolion.

Haval Jolion
Haval Jolion

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– В продаже с 2021 года, до сих пор бестселлер в зачете кроссоверов. Цены на вторичке – от 1,1 млн рублей. Привод передний (80% машин на вторичке) или полный. Коробки передач: робот (95% машин) или механика.

Машины 4×2 тянет турбомотор 4G15K 1.5 (143 л. с.) с распределенным впрыском, у него нет гидрокомпенсаторов. Приемлет АИ92. На полноприводных 4B15D 1.5 (150 л. с.) с непосредственным впрыском, и гидрокомпенсаторы у него есть.

У первого встречается повышенный расход масла и не очень долговечна цепь привода ГРМ. У второго иные слабости: система зажигания, бензонасос, крыльчатка турбокомпрессора. Ресурс обоих – в пределах 250 тысяч км.

Робот Hycet 7DCT450 с мокрыми сцеплениями – китайская разработка. Многие решения заимствованы у немецких коробок DSG, ключевые компоненты – BorgWarner. К 50 тысячам км начинает пинаться, требуя адаптации. Служит свыше 250 тысяч км.

Механическая коробка, пожалуй, менее стойкая, но в содержании значительно дешевле.

Многочисленны претензии к лакокрасочному покрытию. Есть совсем не защищенные от коррозии потайные места на кузове. Ходовая часть достаточно крепкая. Электрика и электроника сбоят часто и разнообразно: пропадают контакты или глючит программное обеспечение.

Интерьер Haval Jolion

С остальными кроссоверами из подборки эксперта можете ознакомиться в нашем материале.

Лежнин Роман
Фото:Haval
08.02.2026 
