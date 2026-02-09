В РФ предлагают новый минивэн Honda с выгодной силовой установкой

В России начались продажи Honda Stepwgn 2026 года с мотором меньше 160 л.с.

В российские автосалоны, работающие по схеме параллельного импорта, начали поступать заказы на обновленный японский минивэн Honda Stepwgn 2026 модельного года.

Особенностью нового предложения стала доступность версий с двигателем мощностью менее 160 л.с., что делает их приобретение особенно актуальным после отмены льготного утильсбора для более мощных автомобилей. Правда, стоит учитывать, что автомобиль праворульный.

Дилеры уже открыли прием заявок и готовы организовать поставку выбранного клиентом автомобиля до Владивостока в сжатые сроки – примерно за две недели. После этого минивэн может быть отправлен автовозом в любой регион страны.

Honda Stepwgn

Honda Stepwgn давно завоевал популярность на российском рынке как просторный и практичный семейный автомобиль. Его внушительная колесная база в 2850 мм и длина кузова, достигающая 4830 мм, обеспечивают комфорт для семи пассажиров.

В текущей ситуации наибольший интерес для покупателей представляет модификация с 1.5-литровым бензиновым двигателем, выдающим 150 л.с. Этот агрегат, работающий в паре с вариатором, не только позволяет избежать повышенной ставки утильсбора, но и достаточно экономичен.

Honda Stepwgn

Полная стоимость переднеприводного автомобиля «под ключ» с доставкой до Владивостока начинается от 3 млн рублей.

Для сравнения, схожий по концепции и размерам салона китайский кроссовер Chery Tiggo 9 с левым рулем, полным приводом и мощным 245-сильным мотором оценивается в России от 4,235 млн рублей.

