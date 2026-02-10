#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Парковки у школ и больниц могут стать бесплатными

В ЛДПР предложили запретить платные парковки рядом со школами и больницами

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой о запрете платных парковок на федеральном уровне вблизи школ и больниц.

Рекомендуем
Зимние сугробы на парковках не отменяют ПДД: за это нарушение легко прилетит штраф

Соответствующее обращение уже направлено на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

В документе указывается, что ЛДПР считает необходимым законодательно запретить организацию платных парковочных зон непосредственно у государственных образовательных и медицинских учреждений. По задумке авторов, парковки в этих местах должны стать бесплатными в часы работы организаций.

Однако для предотвращения злоупотреблений, например, использования мест работниками или жителями близлежащих домов, предлагается ограничить время непрерывной стоянки тремя часами.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Обосновывая свою позицию, Леонид Слуцкий заявил, что доступ к образованию и медицине является конституционным правом, а не привилегией, и оно не должно обременяться дополнительными расходами на парковку. По его словам, посещение школы или поликлиники – это часто вынужденная кратковременная необходимость, которая не создает транспортных проблем, подобных поездкам в торговые центры. Политик подчеркнул, что текущая практика лишь перекладывает лишние расходы на семьи, не решая городских задач.

Рекомендуем
Застолбил место — готовь деньги. Чем опасна «личная» парковка во дворе

Парламентарий также добавил, что дал поручение депутатам от ЛДПР во всех регионах продвигать эту инициативу на местном уровне. По его мнению, такие меры защитят граждан от необоснованных сборов, предотвратят нецелевое использование парковочного пространства и сделают социальную инфраструктуру более дружелюбной по отношению к людям.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 83
10.02.2026 
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0