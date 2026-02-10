Парковки у школ и больниц могут стать бесплатными

В ЛДПР предложили запретить платные парковки рядом со школами и больницами

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой о запрете платных парковок на федеральном уровне вблизи школ и больниц.

Соответствующее обращение уже направлено на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

В документе указывается, что ЛДПР считает необходимым законодательно запретить организацию платных парковочных зон непосредственно у государственных образовательных и медицинских учреждений. По задумке авторов, парковки в этих местах должны стать бесплатными в часы работы организаций.

Однако для предотвращения злоупотреблений, например, использования мест работниками или жителями близлежащих домов, предлагается ограничить время непрерывной стоянки тремя часами.

Обосновывая свою позицию, Леонид Слуцкий заявил, что доступ к образованию и медицине является конституционным правом, а не привилегией, и оно не должно обременяться дополнительными расходами на парковку. По его словам, посещение школы или поликлиники – это часто вынужденная кратковременная необходимость, которая не создает транспортных проблем, подобных поездкам в торговые центры. Политик подчеркнул, что текущая практика лишь перекладывает лишние расходы на семьи, не решая городских задач.

Парламентарий также добавил, что дал поручение депутатам от ЛДПР во всех регионах продвигать эту инициативу на местном уровне. По его мнению, такие меры защитят граждан от необоснованных сборов, предотвратят нецелевое использование парковочного пространства и сделают социальную инфраструктуру более дружелюбной по отношению к людям.

