#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Chery Fulwin T9L
20 января
Просторный салон и богатое оснащение — этот крутой кроссовер уже можно заказать
Chery открыла приём слепых заказов на...
Новые ГОСТы на алкозамки для машин: что об этом известно
20 января
Новые ГОСТы на алкозамки для машин: что об этом известно
Росстандарт утвердил новые ГОСТы на алкозамки...
Продажи автомобилей Москвич в 2025 году сократились
20 января
Продажи автомобилей Москвич в 2025 году сократились
«Автостат»: в РФ в 2025-м реализовали на треть...

В России прорабатывают инициативу о введении постоплаты парковок

Водителям в РФ могут разрешить не сразу оплачивать парковку

В России власти рассматривают возможность внедрения постоплаты за парковку. Такая мера направлена на снижение числа штрафов для водителей, которые не успевают оплатить парковку вовремя. Об этом говорится в ответе Минтранса РФ на запрос депутатов Госдумы из фракции «Новые люди».

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Минтранс сообщил, что готовит проект федерального закона, в котором предусмотрен механизм постоплаты парковочных сессий. Планируется внести соответствующие поправки в закон об организации дорожного движения.

Новый порядок оплаты позволит улучшить дисциплину плательщиков и уменьшить количество штрафов для тех водителей, которые пользуются платными парковками добросовестно.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Срок оплаты парковки в регионах отличается. Например, в Москве оплатить парковку нужно в течение пяти минут, покинуть место – тоже за пять минут после окончания сессии. В Санкт-Петербурге на оплату дается 15 минут, а эвакуировать машину нужно не позже чем через 10 минут после завершения оплаченного времени.

Ранее «За рулем» сообщал, какие Toyota остаются в строю спустя десятки лет.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Олег Елков/ТАСС
Количество просмотров 46
20.01.2026 
Фото:Олег Елков/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0