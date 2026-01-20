В России прорабатывают инициативу о введении постоплаты парковок
В России власти рассматривают возможность внедрения постоплаты за парковку. Такая мера направлена на снижение числа штрафов для водителей, которые не успевают оплатить парковку вовремя. Об этом говорится в ответе Минтранса РФ на запрос депутатов Госдумы из фракции «Новые люди».
Минтранс сообщил, что готовит проект федерального закона, в котором предусмотрен механизм постоплаты парковочных сессий. Планируется внести соответствующие поправки в закон об организации дорожного движения.
Новый порядок оплаты позволит улучшить дисциплину плательщиков и уменьшить количество штрафов для тех водителей, которые пользуются платными парковками добросовестно.
Срок оплаты парковки в регионах отличается. Например, в Москве оплатить парковку нужно в течение пяти минут, покинуть место – тоже за пять минут после окончания сессии. В Санкт-Петербурге на оплату дается 15 минут, а эвакуировать машину нужно не позже чем через 10 минут после завершения оплаченного времени.
