Почему пустой бак — это тихий убийца вашего авто

Эксперты советуют поддерживать уровень топлива в авто не ниже четверти бака

Многие водители, видя мигающий индикатор низкого топлива, продолжают движение, откладывая заправку до последнего и понимая, что километров на десять топлива точно хватит.

Однако эта привычка наносит вред автомобилю. Несмотря на то что за один-два раза ничего не сломается, систематическая езда с почти пустым баком приводит к ускоренному износу топливной системы и готовит почву для серьезных поломок.

Главная опасность кроется на дне бака. Когда бензина мало, топливный насос начинает засасывать со дна осадок – скопившийся мусор и продукты разложения топлива.

Это забивает фильтры, ухудшает подачу топлива, что вызывает рывки при движении и может зажечь индикатор Check Engine. Ремонт таких неисправностей, особенно в современных автомобилях с насосом внутри бака, обходится недешево.

Еще коварнее езда «на лампочке» зимой. В морозы в полупустом баке активно образуется конденсат. Попадая в топливную систему, вода может замерзнуть и полностью перекрыть подачу топлива, парализовав автомобиль где-нибудь на заснеженной трассе. А в условиях пробки, работающих обогрева и дворников небольшого запаса, а это, как правило, 5-10 литров, хватит ненадолго.

Оптимальным решением для сохранения здоровья автомобиля и собственного спокойствия эксперты называют поддержание минимального уровня топлива не ниже четверти бака, а лучше – половины. Это обеспечивает правильное охлаждение насоса, предотвращает забор осадка и создает важный запас безопасности на случай непредвиденных обстоятельств: резкого изменения маршрута, пробок или непогоды.

