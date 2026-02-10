#
В России начнут выпускать машины под новым отечественным брендом

«АГР Холдинг» и Defetoo выведут на рынок новую автомарку Tenet Plus

«АГР Холдинг» и компания Defetoo в рамках глобального стратегического сотрудничества представляют Tenet Plus – новый отечественный автобренд, отличающийся выразительным дизайном и динамичным характером. Проект будет третьим в совместном портфеле партнеров и отражает последовательную реализацию стратегии по формированию многополярной автомобильной экосистемы. Он также станет продолжением инвестиционных проектов в рамках глобальной стратегии локализации современного модельного ряда легковых машин в РФ.

Tenet Plus обращается к тем, для кого важны детали – линии кузова, тактильные ощущения, простор и логика организации пространства, ощущение гармонии в каждом движении. Бренд объединяет изысканные и одновременно практичные технологии, формируя среду, в которой функциональность становится частью стиля, а технологии являются естественным элементом повседневных ритуалов.

Модельный ряд Tenet Plus разработан с учетом условий эксплуатации в РФ с фокусом на надежность и продуманные инженерные решения. Это обеспечит уверенную и комфортную эксплуатацию машины в различных климатических и дорожных условиях.

Выпуск машин бренда Tenet Plus по полному производственному циклу будет организован одновременно на двух заводах «АГР Холдинг». Начало производства намечено на первую половину 2026 года.

Дополнительные данные о философии бренда, модельном ряде и сроках выхода на рынок предоставят позже.

Ранее «За рулем» сообщал, что ГАЗель стала лидером среди популярных LCV на вторичном рынке.

Источник:  Пресс-служба «АГР»
Ушакова Ирина
Фото:Пресс-служба «АГР»
10.02.2026 
Фото:Пресс-служба «АГР»
