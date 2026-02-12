#
Прокола нет, а шина спускает — в чем причина и что делать?

Авто Mail объяснил, как бороться с медленными утечками воздуха в шинах

Ни гвоздя, ни бокового пореза, а колесо спускает – знакомая ситуация? В чем причина и как тут поступать, объяснили коллеги из Авто Mail.

Признаки медленной утечки воздуха в шине многим знакомы: одно и то же колесо время от времени требует подкачки, датчик TPMS (контроль давления) периодически моргает, а никаких явных повреждений при визуальном осмотре не наблюдается.

Как отмечают эксперты, причин у такой «хандры» всего несколько:

  • перепады температуры: резкое похолодание ведет к падению давления;
  • износ и/или загрязнение/коррозия клапана (ниппеля) шины;
  • повреждения (замятие или коррозия) обода в месте прилегания шины;
  • микротрещины на самой шине ввиду ее возраста.

Езда на недокачанной шине ведет к чрезмерной деформации боковин, нагреву шины и повреждению каркаса, что провоцирует дальнейшее ухудшение ситуации. Чтобы выявить утечку самостоятельно, можно снять колесо, накачать и обильно смочить водой, обращая внимание на вышеуказанные проблемные зоны. Если появились пузырьки, воздух действительно уходит.

Регулярную потерю давления не стоит игнорировать, отмечает эксперт: своевременный визит на шиномонтаж обходится дешевле, чем езда на недокачанной шине и, тем более, последствия ее внезапного разрушения на ходу.

Источник:  Авто Mail
