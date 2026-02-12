#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Дешевле RAV4: в РФ начались продажи хорошо знакомых свежих «японцев»

В РФ в продажу вышли новые Honda CR-V 2026 года за 4,4 млн рублей

Дилеры в РФ уже предлагают к покупке новые Honda CR-V, выпущенные в 2026 году в Китае.

Льготный утильсбор и скидки: откуда и какие машины выгодно везти в Россию

Автомобиль с бензиновым турбомотором 1,5 литра, мощностью 193 л. с., вариатором и системой полного привода стоит около 4,42 млн рублей.

При этом одноклассник CR-V – Toyota RAV4 2026 года, также произведенный в КНР, обойдется примерно в 4,7 млн рублей.

Стоит отметить, что половину стоимости машины при заказе из КНР в РФ составят пошлины, утильсбор и маржа дилера.

Так, CR-V в аналогичной упомянутой выше конфигурации можно купить начиная от 186 тысячи юаней (около 2,1 млн рублей).

Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве выставили на продажу седан ГАЗ-24 Волга 1988 года за 1,5 млн рублей.

Источник:  «Российская газета»
Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-58