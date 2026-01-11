Компактный кроссовер надежной марки снова можно купить в РФ: называем цены

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Honda CR-V по цене от 3,35 млн рублей

Некогда популярный у россиян кроссовер Honda CR-V, который официально продавался в стране до 2022 года, теперь доступен только через параллельный импорт. Самые доступные варианты – это автомобили под заказ с доставкой, цены на которые начинаются от 3 350 000 рублей.

Владивостокская компания готова привезти полноприводный CR-V в комплектации Prestige за 30-60 дней. В этой версии присутствуют мультимедийная система с широкоформатным сенсорным экраном, кожаный салон, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, электроприводы сидений, двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних кресел и другие опции.

Чуть более дорогие предложения есть в Новосибирске и Иркутске, где цена нового полноприводного CR-V составляет от 3 580 000 до 3 650 000 рублей. В Санкт-Петербурге и подмосковных Котельниках за кроссовер просят уже около 3 800 000 рублей, а в Тюмени — почти 4 млн рублей.

В Москве новый CR-V в комплектации Smart Collar под заказ продают за 4 006 000 рублей. В Чебоксарах и Кирове цены на такую машину выше – 4 055 000 и 4 199 000 рублей соответственно. Аналогичные версии доступны для заказа в других городах, таких как Воронеж, Самара, Омск, Мурманск и Ростов-на-Дону.

Если говорить о машинах, которые есть в наличии, цены остаются на сопоставимом уровне. Например, в Пензе новый CR-V можно купить за 4 150 000 рублей, в Новосибирске – за 4 200 000 рублей. В Кемерово цена выше – 4 250 000 рублей, а в Казани – от 4 300 000 рублей. В Нижнем Новгороде, Москве, Туле и Екатеринбурге стоимость SUV достигает 4,7-5 млн рублей.

Все указанные кроссоверы оборудованы бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 193 л. с. с вариатором и передним приводом. Гибридные версии CR-V, в которых установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель на 145 л. с. вместе с электромотором на 184 л. с., под заказ стоят от 3 860 000 рублей. Автомобили из наличия с гибридной силовой установкой начинаются примерно от 4 950 000 рублей.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, какие новинки ГАЗ появятся в 2026 году.