Огромный новый Tank — дата премьеры и подробности

Tank назвал сроки премьеры флагманского внедорожника на новой платформе

Крупный внедорожник повышенной комфортности под брендом Tank будет представлен в марте 2026 года.

Об этом рассказал генеральный директор китайской марки Гу Юкун. Российский источник предполагает, что с большой долей вероятности речь идет о премьере нового флагмана на платформе GWM One, которая будет общей с еще одной новинкой под эгидой Great Wall Motor – Wey V9X.

В январе прототип нового Танка «спалили» на дорожных испытаниях в Китае, и тогда же стало известно, что силовая установка новинки – гибрид бензинового ДВС 2.0, 4-ступенчатой трансмиссии и заднего электромотора на 367 л.с.

Ввиду внушительных размеров, перспективный SUV тут же начали сравнивать с законодателем класса Land Cruiser, но теперь источник уточняет: ожидается, что модель будет рассчитана в большей мере на городские поездки, конкурируя с последним хитом китайского авторынка – Fang Cheng Bao Ti7 от BYD.

