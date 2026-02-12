Новый полноразмерный SUV в России — вот что известно

Китайские автомобили: флагманский кроссовер Wey V9X может появиться в РФ

Новейший гибридный кроссовер GWM Wey V9X может появиться на российском авторынке, сообщает источник.

Отметим, что официально перспективы Wey V9X на данный момент не подтверждены, но ранее компания заявляла, что модели на архитектуре GWM One будут представлены на ключевых рынках Евразии и других макрорегионов.

Как известно, эта платформа будет общей для семи моделей, две из которых уже известны: помимо Wey V9X, это новый флагманский Tank.

Подобно ему, Wey V9X обладает недюжинными размерами: после публикации тизеров несколько дней назад последовали официальные фото и разглашение ряда параметров: габариты 5299 х 2025 х 1825 мм при колесной базе 3150 мм.

Количество мест в салоне – 6. Силовая установка – параллельный гибрид с 2-литровым ДВС в основе, развивающим 238 л.с. Отдача электромоторов не уточняется, а вот запас хода известен: 240-363 км в зависимости от модификации.

В будущих конкурентах – Li Auto L9, Lynk & Co 900 и другие крупные кроссоверы.

