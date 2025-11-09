Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Популярный автобренд выпустил интересный электроскейтборд с рулем

BYD представил электроскейтборд Fang Cheng Bao за 45 500 рублей

Премиальный суббренд BYD, Fang Cheng Bao, анонсировал свой новый электроскейтборд, специально разработанный для интеграции с внедорожником Leopard Ti7.

Рекомендуем
Добротный седан на смену Эмгранду — дешевле на 394 тысячи!

Стоимость этого скейтборда составляет 3999 юаней (приблизительно 45 500 рублей) в Китае. Он легко помещается в автомобиль и может заряжаться от бортовой сети.

Электроскейтборд предоставляет пользователям различные варианты управления: через информационно-развлекательную систему Ti7, пульт дистанционного управления или с помощью мобильного приложения BYD. После соединения скейтборда с пультом по Bluetooth, они автоматически подсоединяются, позволяя следить за состоянием связи и уровнем заряда аккумулятора в режиме реального времени через экран автомобиля или приложение.

Электроскейтборд Fang Cheng Bao
Электроскейтборд Fang Cheng Bao

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Пульт дистанционного управления обеспечивает удобство управления – для ускорения просто нажмите вперед, а для замедления или остановки потяните назад. Опция круиз-контроля в мобильном приложении позволяет поддерживать постоянную скорость во время длительных поездок.

Электроскейтборд Fang Cheng Bao
Электроскейтборд Fang Cheng Bao

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Кроме того, скейтборд можно заряжать как в автомобиле, так и дома, а его запас хода составляет 15 километров. Оснащённый съёмным Т-образным рулём, он может использоваться как обычный скейтборд, а значит, его длину можно регулировать в зависимости от роста пользователя. В случае разрядки аккумулятора, скейтборд можно катить вручную.

Электроскейтборд использует литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP), которые способны выдержать 1000 циклов полной зарядки и разрядки. Время зарядки составляет 2,5 часа от автомобильного зарядного устройства и 3 часа от домашней сети.

  • Проголосуйте за лучший бренд автоэлектроники в рамках премии Бренд Года «За рулем» по ссылке.
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:BYD
Количество просмотров 101
09.11.2025 
Фото:BYD
Поделиться:
Оцените материал:
0