Популярный автобренд выпустил интересный электроскейтборд с рулем

Премиальный суббренд BYD, Fang Cheng Bao, анонсировал свой новый электроскейтборд, специально разработанный для интеграции с внедорожником Leopard Ti7.

Стоимость этого скейтборда составляет 3999 юаней (приблизительно 45 500 рублей) в Китае. Он легко помещается в автомобиль и может заряжаться от бортовой сети.

Электроскейтборд предоставляет пользователям различные варианты управления: через информационно-развлекательную систему Ti7, пульт дистанционного управления или с помощью мобильного приложения BYD. После соединения скейтборда с пультом по Bluetooth, они автоматически подсоединяются, позволяя следить за состоянием связи и уровнем заряда аккумулятора в режиме реального времени через экран автомобиля или приложение.

Пульт дистанционного управления обеспечивает удобство управления – для ускорения просто нажмите вперед, а для замедления или остановки потяните назад. Опция круиз-контроля в мобильном приложении позволяет поддерживать постоянную скорость во время длительных поездок.

Кроме того, скейтборд можно заряжать как в автомобиле, так и дома, а его запас хода составляет 15 километров. Оснащённый съёмным Т-образным рулём, он может использоваться как обычный скейтборд, а значит, его длину можно регулировать в зависимости от роста пользователя. В случае разрядки аккумулятора, скейтборд можно катить вручную.

Электроскейтборд использует литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP), которые способны выдержать 1000 циклов полной зарядки и разрядки. Время зарядки составляет 2,5 часа от автомобильного зарядного устройства и 3 часа от домашней сети.

