Куда ехать в майские, чтобы не промокнуть под дождём

Гидрометцентр и синоптики рассказали о погоде на майские праздники в 2026

На майские праздники многие традиционно планируют поездки, и синоптики уже делятся первыми прогнозами на этот период. В целом по России температурный фон обещает быть близким к обычным для конца весны значениям.

Температура будет около нормы, хотя в некоторых районах Дальнего Востока – в Забайкалье, Амурской области и на юге Якутии – столбики термометров могут немного превысить средние показатели. А вот с осадками картина неоднородная. Дожди с большей вероятностью накроют Ленинградскую область, Карелию, восток Северо-Запада, а также Поволжье, Урал и Сибирь. Зато на северо-востоке Красноярского края и в западных и центральных районах Якутии, наоборот, ожидается сухая погода с дефицитом осадков.

Прогноз для столичного региона

Что касается Москвы и области, то данные сервиса RU-METEO показывают переменчивую картину. Солнечно обещает быть в выходные, 2 и 3 мая. А вот 1 и 9 мая, а также в предпраздничный день 8 мая небо, скорее всего, будет затянуто облаками. Температура воздуха в эти дни составит около +15…+16 градусов. Правда, в течение первой недели после Первомая в регионе всё же возможны дожди.

Как формируются точные прогнозы

Окончательные и детальные прогнозы на сам праздничный период появятся значительно позже. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков. По его словам, погоду в начале мая будут определять циклоны, которые только начнут формироваться во второй половине апреля. «Циклон живёт примерно семь дней, но какой именно повлияет, например, на 1 мая, пока неясно, – пояснил эксперт. – Даже современным моделям пока нечего рассчитывать, поскольку ещё не сформировались те атмосферные объекты, которые зададут характер осадков и температур».

Именно поэтому полный и точный прогноз на май будет уточняться ближе к концу апреля, когда станут понятны ключевые атмосферные процессы. По предварительным расчётам, вероятность описанного сценария для первых дней месяца оценивается в 65-70%. В общем-то, все текущие данные дают лишь очень приблизительное представление о том, какая погода встретит россиян на майских праздниках.

Комментарий эксперта

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос» считает:

«Ближе к маю вновь начнется стремительное потепление, и столбики дневных термометров к майским праздникам устремятся на штурм 20-градусной отметки и выше.»