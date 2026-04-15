Это не шутка: выброшенный из окна машины окурок может обойтись в 50 тысяч
Выброшенный из машины окурок – это не просто мелкое хулиганство, а полноценное административное правонарушение. Об этом 15 апреля напомнил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, сославшись на действующие нормы закона.
По его словам, любое действие, когда мусор летит из окна автомобиля, подпадает под статью 8.2 КоАП. Конкретные суммы штрафов там прописаны чётко: обычному водителю такое легкомыслие обойдётся от 10 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц санкции строже – от 20 до 30 тысяч, а компаниям может грозить штраф вплоть до 50 тысяч рублей.
Куда жаловаться на нарушителей
Причём бороться с этим могут не только инспекторы. Если вы стали свидетелем подобного, можно самостоятельно подать заявление – либо в полицию, либо в ГИБДД. Сделать это сейчас несложно: лично или онлайн через портал Госуслуги.
Главное – правильно оформить обращение. В нём нужно максимально подробно описать ситуацию: когда и где это произошло, указать марку, цвет и, конечно, номер автомобиля. Стоит приложить также имеющиеся доказательства – видеозапись, фото, пояснил юрист.
