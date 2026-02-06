На сколько подорожали самые популярные внедорожники Tank в России

Tank убрал старые комплектации, и минимальные цены выросли на сумму до 700 тысяч рублей

Китайский автобренд Tank обновил свои прайс-листы в России, убрав оттуда самые старые версии двух ключевых моделей. Теперь купить новую машину можно только в более свежих и, соответственно, более дорогих комплектациях.

Изменения в линейке Tank 300

Самый компактный Tank 300 лишился всех вариантов, выпущенных в 2024 году. Исчезли комплектации Adventure, Premium, City Adventure и City Premium, которые раньше можно было приобрести за сумму от 4,2 до почти 5 млн рублей. Вместо них в списке остались автомобили 2025 года выпуска. Правда, они тоже делятся на две группы: модели 2022 модельного года и более новые – 2025 модельного года, которые появились в продаже только в ноябре. Цены на них начинаются уже с 4,3 и 4,4 млн рублей соответственно. Получается, что самый доступный вход в модель теперь обойдется на целых 100 тысяч дороже.

Актуальные цены на Tank 300 выглядят так:

Adventure (2025 г.в., 2022 м.г.) – 4 299 000 руб.

Premium (2025 г.в., 2022 м.г.) – 4 699 000 руб.

City Adventure (2025 г.в., 2022 м.г.) – 4 599 000 руб.

City Premium (2025 г.в., 2022 м.г.) – 5 049 000 руб.

Adventure (2025 г.в., 2025 м.г.) – 4 399 000 руб.

Premium (2025 г.в., 2025 м.г.) – 4 799 000 руб.

City Adventure (2025 г.в., 2025 м.г.) – 4 699 000 руб.

City Premium (2025 г.в., 2025 м.г.) – 5 149 000 руб.

Технически машина не изменилась: под капотом все тот же 2-литровый турбомотор на 220 лошадиных сил, 8-ступенчатый автомат и классическая для внедорожника оснастка с понижающей передачей и возможностью блокировки дифференциалов.

Tank 300

Ситуация с моделью Tank 400

Здесь изменения оказались еще более радикальными. Tank 400, который появился у нас в феврале прошлого года, теперь предлагается вообще в единственной версии. Из прайса вычеркнули комплектации Adventure и Premium 2025 года выпуска, но 2024 модельного года, стоявшие 5,6 и 6,1 млн рублей.

В реальности купить можно только самую свежую версию Premium 2025 модельного года. Она продается с декабря, получила дополнительные цифровые опции вроде «Яндекс Авто», голосового помощника и обновлений «по воздуху» и стоит 6 299 000 рублей. Выходит, минимальная цена на модель взлетела сразу на 700 тысяч, что, согласитесь, очень ощутимо.

Эта модель комплектуется более мощным 245-сильным 2,0-литровым турбодвигателем, 9-ступенчатым автоматом и продвинутой системой полного привода с дюжиной внедорожных режимов.

Tank 400

