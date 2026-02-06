#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

На сколько подорожали самые популярные внедорожники Tank в России

Tank убрал старые комплектации, и минимальные цены выросли на сумму до 700 тысяч рублей

Китайский автобренд Tank обновил свои прайс-листы в России, убрав оттуда самые старые версии двух ключевых моделей. Теперь купить новую машину можно только в более свежих и, соответственно, более дорогих комплектациях.

Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

Изменения в линейке Tank 300

Самый компактный Tank 300 лишился всех вариантов, выпущенных в 2024 году. Исчезли комплектации Adventure, Premium, City Adventure и City Premium, которые раньше можно было приобрести за сумму от 4,2 до почти 5 млн рублей. Вместо них в списке остались автомобили 2025 года выпуска. Правда, они тоже делятся на две группы: модели 2022 модельного года и более новые – 2025 модельного года, которые появились в продаже только в ноябре. Цены на них начинаются уже с 4,3 и 4,4 млн рублей соответственно. Получается, что самый доступный вход в модель теперь обойдется на целых 100 тысяч дороже.

Актуальные цены на Tank 300 выглядят так:

  • Adventure (2025 г.в., 2022 м.г.) – 4 299 000 руб.
  • Premium (2025 г.в., 2022 м.г.) – 4 699 000 руб.
  • City Adventure (2025 г.в., 2022 м.г.) – 4 599 000 руб.
  • City Premium (2025 г.в., 2022 м.г.) – 5 049 000 руб.
  • Adventure (2025 г.в., 2025 м.г.) – 4 399 000 руб.
  • Premium (2025 г.в., 2025 м.г.) – 4 799 000 руб.
  • City Adventure (2025 г.в., 2025 м.г.) – 4 699 000 руб.
  • City Premium (2025 г.в., 2025 м.г.) – 5 149 000 руб.

Технически машина не изменилась: под капотом все тот же 2-литровый турбомотор на 220 лошадиных сил, 8-ступенчатый автомат и классическая для внедорожника оснастка с понижающей передачей и возможностью блокировки дифференциалов.

Tank 300
Tank 300

Ситуация с моделью Tank 400

Здесь изменения оказались еще более радикальными. Tank 400, который появился у нас в феврале прошлого года, теперь предлагается вообще в единственной версии. Из прайса вычеркнули комплектации Adventure и Premium 2025 года выпуска, но 2024 модельного года, стоявшие 5,6 и 6,1 млн рублей.

В реальности купить можно только самую свежую версию Premium 2025 модельного года. Она продается с декабря, получила дополнительные цифровые опции вроде «Яндекс Авто», голосового помощника и обновлений «по воздуху» и стоит 6 299 000 рублей. Выходит, минимальная цена на модель взлетела сразу на 700 тысяч, что, согласитесь, очень ощутимо.

Эта модель комплектуется более мощным 245-сильным 2,0-литровым турбодвигателем, 9-ступенчатым автоматом и продвинутой системой полного привода с дюжиной внедорожных режимов.

Tank 400
Tank 400
Ранее «За рулем» сообщал, что за последний год импорт авто в РФ резко изменился.

Источник:  «Автоновости дня»
Фото:Tank
06.02.2026 
Фото:Tank
0