Обновленная версия популярного полноприводного внедорожника поступила в продажу

В России стартовали продажи обновленного внедорожника Tank 400

Китайская компания GWM начала реализацию внедорожника Tank 400 нового модельного года в России. Согласно информации от пресс-службы марки, стоимость автомобиля в комплектации Premium составляет 6 099 000 рублей.

Внедорожник оснащен голосовым помощником, умеющим распознавать и выполнять более 800 команд. Пользователи могут отдавать команды, чтобы открыть и закрыть окна, найти нужную точку на карте и проложить маршрут, настроить климат-контроль, отрегулировать громкость мультимедиа или яркость приборной панели, а также совершать звонки. При этом команды могут давать как водители, так и пассажиры.

Кроме того, Tank 400 включает в себя встроенные сервисы «Яндекс», включая навигацию, музыкальные и книжные сервисы. Обновления мультимедиа, системы голосового управления и телематики могут проводиться «по воздуху», что также позволяет дистанционно загружать новые приложения.

Tank 400

Как и предыдущие модели, Tank 400 работает на бензиновом четырехцилиндровом 2-литровом двигателе мощностью 245 л.с. с крутящим моментом 380 Н·м, который соединен с девятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Дебют Tank 400 в России состоялся в начале 2025 года. Это рамный полноприводный внедорожник имеет переднюю двухрычажную подвеску и задний неразрезной мост. Он стал четвертой моделью в линейке китайского бренда в России после моделей 300, 500 и 700.

Tank 400

Номинант Гран-при «За рулем» – 2026

По традиции к участию в конкурсе мы допускали только новые модели, без учета рестайлингов. Автомобиль в этой публикации включен в число номинантов. Насколько он хорош в своем классе? Это мы и хотим узнать с вашей помощью: ПРОГОЛОСОВАТЬ. Кстати, среди тех, кто заполнит анкету голосования, мы разыграем автомобиль Лада Искра.

Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте