Бензин, дизель, гибрид, улучшенный автопилот: популярный внедорожник обновился

Бренд Tank официально вывел на рынок Китая новый Tank 400

В Китае начались продажи обновленной версии внедорожника Tank 400 от компании Great Wall Motor.

Модель претерпела значительные изменения как в дизайне, так и в интерьере, а также получила расширенные интеллектуальные системы помощи водителю. Тем не менее, автомобиль сохранил свою рамную конструкцию и предлагает широкий выбор силовых агрегатов, включая гибридные версии.

Внешний вид Tank 400 стал более привлекательным: передняя часть автомобиля теперь имеет массивную решетку с двумя хромированными полосами, а бампер дополнен черными декоративными элементами вокруг противотуманных фар.

Фары изменили свою форму, а на колесных арках появились накладки, которые имитируют заклепки. В зависимости от комплектации, боковые подножки могут быть как электрическими, так и фиксированными. Запасное колесо по-прежнему расположено на двери багажника, но теперь оно оформлено новым кожухом и обновленными шильдиками.

Габариты новой модели составляют 4964 мм в длину, 1970 мм в ширину и 1905 мм в высоту, а колесная база равняется 2850 мм. По сравнению с предыдущей версией, длина уменьшилась на 21 мм, ширина увеличилась на 10 мм, а высота – на 5 мм.

Среди новинок в салоне выделяется 15,6-дюймовый центральный дисплей с разрешением 2,5K, заменивший прежний 16,2-дюймовый экран.

Для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный 15,6-дюймовый экран, холодильник на 5,4 литра с температурным диапазоном от −6 до +50 градусов, шторки на окнах и аудиосистема с 14 динамиками.

Tank 400

Линейка двигателей включает бензиновый 2,0-литровый турбомотор с 48-вольтовым стартером-генератором (185 кВт, 385 Н·м) и 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию, а также дизельный 2,4-литровый двигатель (137 кВт, 490 Н·м) с аналогичной коробкой. Гибридные версии Hi4-T и Hi4-Z имеют 2,0-литровый бензиновый двигатель, а также электродвигатели: у Hi4-T – один электромотор (130 кВт) и батарея на 37,1 кВт·ч, что обеспечивает до 105 км хода на электротяге и быструю зарядку до 103 кВт. У Hi4-Z – два электромотора (215 и 240 кВт) и батарея на 59,05 кВт·ч с запасом хода до 200 км на электричестве, также поддерживается зарядка до 163 кВт.

Tank 400

В комплектациях Smart внедрена система Coffee Pilot Ultra, которая включает лидар Hesai ATX на крыше и камеры по периметру автомобиля, что позволяет использовать автопилот как в городских условиях, так и на трассе, а также автоматическую парковку различных типов.

