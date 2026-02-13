Редчайший седан продают в России: вдвое дороже новой «семерки» BMW

В России выставили на продажу дилерский Alpina B7 2012 года за 30 млн рублей

На российском рынке подержанных авто появилось уникальное предложение – один из 1999 когда-либо выпущенных седанов Alpina B7.

Продавец просит за него 30 млн рублей, что почти в два раза превышает ценник на новый BMW 7 Series. В объявлении машину характеризуют как абсолютно новую, подчеркивая, что это дилерское авто.

Автомобиль, построенный на базе BMW 7 Series поколения F01/F02, сохранил все классические черты стиля Alpina. Кузов окрашен в фирменный синий цвет, дополнен сдержанным обвесом, оригинальными наклейками и многолучевыми дисками. Внутри – отделка черной кожей и алькантарой, а о тюнинговом происхождении напоминают лишь эмблемы и аккуратно вписанные элементы декора.

Технические особенности Alpina B7

Выпускавшаяся с 2011 по 2015 год модель основывалась на версии 750i. Ее 4,4-литровый восьмицилиндровый двигатель N63 был серьезно доработан: мощность подняли до 507 лошадиных сил, а крутящий момент – до 700 Ньютон-метров. Шестиступенчатый автомат ZF также подвергся усилению и модификациям. Покупателям тогда предлагали выбор: короткая или удлиненная колесная база, задний или полный привод.

Конкретно этот выложенный на продажу экземпляр – полноприводный и с длинной базой. По паспортным данным, он разгоняется до сотни за 4,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 280 км/ч. В общем-то, даже по современным меркам это очень серьезные показатели для большого представительского седана.

