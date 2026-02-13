#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
13 февраля
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку...
Volvo S60L
13 февраля
Двери Volvo могут открыться на ходу из-за жары
NHTSA: Volvo отзовет в США 2,7 тысячи седанов...
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
13 февраля
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
МВД проработает внедрение ИИ в проведение...

Редчайший седан продают в России: вдвое дороже новой «семерки» BMW

В России выставили на продажу дилерский Alpina B7 2012 года за 30 млн рублей

На российском рынке подержанных авто появилось уникальное предложение – один из 1999 когда-либо выпущенных седанов Alpina B7.

Рекомендуем
Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

Продавец просит за него 30 млн рублей, что почти в два раза превышает ценник на новый BMW 7 Series. В объявлении машину характеризуют как абсолютно новую, подчеркивая, что это дилерское авто.

Автомобиль, построенный на базе BMW 7 Series поколения F01/F02, сохранил все классические черты стиля Alpina. Кузов окрашен в фирменный синий цвет, дополнен сдержанным обвесом, оригинальными наклейками и многолучевыми дисками. Внутри – отделка черной кожей и алькантарой, а о тюнинговом происхождении напоминают лишь эмблемы и аккуратно вписанные элементы декора.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Технические особенности Alpina B7

Выпускавшаяся с 2011 по 2015 год модель основывалась на версии 750i. Ее 4,4-литровый восьмицилиндровый двигатель N63 был серьезно доработан: мощность подняли до 507 лошадиных сил, а крутящий момент – до 700 Ньютон-метров. Шестиступенчатый автомат ZF также подвергся усилению и модификациям. Покупателям тогда предлагали выбор: короткая или удлиненная колесная база, задний или полный привод.

Конкретно этот выложенный на продажу экземпляр – полноприводный и с длинной базой. По паспортным данным, он разгоняется до сотни за 4,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 280 км/ч. В общем-то, даже по современным меркам это очень серьезные показатели для большого представительского седана.

Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Alpina B7
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Авито Авто
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 15
13.02.2026 
Фото:Авито
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 7-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв