Эта популярная машина в РФ оказалась на 1 млн дороже, чем в соседней стране

Chery Arrizo 8 в России стоит на 1,14 млн рублей дороже, чем в Казахстане

За один и тот же новый автомобиль жители России платят значительно больше, чем покупатели в соседнем Казахстане. Речь идёт о седане Chery Arrizo 8, который стал довольно популярным на российском рынке.

Chery Arrizo 8
Chery Arrizo 8

В Казахстане базовая версия этой модели оценивается в 11 миллионов тенге. Если перевести эту сумму по текущему курсу, получится около 1,73 миллиона российских рублей.

А вот у нас за машину в аналогичной начальной комплектации дилеры просят уже 2,87 миллиона. Разница, если посчитать, оказывается весьма солидной – целых 1,14 миллиона рублей переплаты для российского покупателя.

Интерьер Chery Arrizo 8
Интерьер Chery Arrizo 8

Получается, что казахстанец может приобрести автомобиль почти на 40% дешевле. Такой ценовой разрыв между двумя соседними рынками одной марки выглядит довольно необычно, особенно на фоне общей популярности китайских брендов в регионе. В общем-то, это наглядный пример того, как конечная стоимость одного и того же товара может серьёзно отличаться в зависимости от страны, даже если они находятся рядом.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ.

Источник:  Motor
