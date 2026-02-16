Эти седаны стремительно обесценились к пяти годам

Topspeed привел 10 седанов-аутсайдеров по остаточной стоимости

Maserati Quattroporte уверенно возглавляет список автомобилей, которые быстрее всего дешевеют. За первые пять лет этот роскошный седан, в среднем, теряет целых 70% своей первоначальной стоимости.

Проблема в самой его природе: изначально высокая цена и серьезные затраты на логистику до покупателя почти не оставляют шансов сохранить хоть сколько-нибудь приличную остаточную стоимость. Кстати, владельцам приходится мириться еще и с вопросами надежности в долгосрочной перспективе, не говоря уже о внушительных счетах за обслуживание.

Немного отстает BMW 7 Series, чья цена за тот же период сокращается на 66,4%. По сути, неподъемная стоимость покупки и абсолютно непредсказуемые расходы на сервис бьют по карману сильнее всего. Причем к финансовому бремени добавляется и репутация не самой беспроблемной машины, что в итоге делает владение таким седаном настоящим испытанием на прочность для личного бюджета.

Бронза в этом своеобразном соревновании досталась еще одному итальянцу – Maserati Ghibli, который дешевеет на 63,3%. За большие деньги покупатель получает довольно скромное, особенно на фоне одноклассников, оснащение. В общем-то, учитывая этот факт, пессимистичные прогнозы по стоимости владения выглядят совершенно логично – эксплуатация может легко обернуться солидными убытками.

Другие модели в антирейтинге

Следом в списке самых быстро дешевеющих машин идут Audi A6 (потеря 60,9%) и Audi A7 (60,5%). Показатель в 59,5% объединяет сразу три модели: Jaguar XF, Mercedes-Benz S-Class и Tesla Model S. Замыкают первую десятку BMW 5 Series, теряющая 57,1% стоимости, и Volvo S90 с результатом в 56,9%.

