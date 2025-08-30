#
John Deere
30 августа
Трактор-монстр для пожарной службы преодолевает до 1,2 метра брода
Клапан рециркуляции отработавших газов засбоил из-за небольшого кусочка сухой грязи. После очистки клапан заработал как ни в чем не бывало.
30 августа
Надежный бюджетный седан в очередной раз подтвердил свою репутацию
Кроссовер Voyah Taishan получил крутейший автопилот от Huawei 3-го уровня
30 августа
Кроссовер Voyah Taishan получил крутейший автопилот от Huawei 3-го уровня
В Сети появились первые фото нового седана BMW 7-й серии

Рестайлинг флагманского седана BMW 7-Series будет выполнен в стиле Neue Klasse

BMW готовится к обновлению своего флагманского седана 7-Series. Прототип, выполненный в рамках новой стилистической концепции Neue Klasse, был замечен во время тестовых поездок в Европе.

В отличие от текущего спорного дизайна «семерки», новая модель получит совершенно иной экстерьер. Верхняя часть «ноздрей» прототипа оформлена в виде цельной глянцево-черной панели, на правой части которой расположена маленькая камера. Решетка ниже теперь имеет горизонтальные ламели, что визуально уменьшает ее размер. В концепции Neue Klasse предусмотрено использование узких фар, которые плавно соединяются с решеткой радиатора.

BMW 7-Series
BMW 7-Series

Сбоку обновленный седан практически не отличается от предшественника, аналогична ситуация и с задней частью. Однако ожидается новый дизайн легкосплавных колесных дисков, а задние фонари будут оснащены переработанной светодиодной графикой.

Салон новой модели также претерпит изменения. Шпионские фотографии интерьера пока отсутствуют, но предполагается, что седан получит новую систему Panoramic Vision. Она заменит текущую компоновку из двух экранов на один широкоформатный дисплей, охватывающий всю ширину передней панели. Такая система также ожидается в серийной версии внедорожника Vision Neue Klasse.

Задним пассажирам будет доступен 31-дюймовый экран с разрешением 8K, установленный в потолке, а также индивидуальные 5,5-дюймовые цветные сенсорные дисплеи в ручках дверей.

BMW 7-Series
BMW 7-Series

В техническом плане серьезные изменения не ожидаются: линейка будет включать бензиновые и подключаемые гибридные версии, как и полностью электрическую модель i7. Тем не менее, некоторые параметры моторов могут быть пересмотрены.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 14
30.08.2025 
