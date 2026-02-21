Россияне массово ломают коробки передач из-за снегопада этой зимой

Эксперты рассказали, как февральские сугробы убивают коробку передач автомобиля

Нынешняя зима преподнесла россиянам сюрприз в виде обильных снегопадов, которые парализовали движение во многих городах.

Однако сугробы опасны не только пробками, но и серьезными поломками автомобилей. Как выяснили эксперты, в попытках освободить машину из снежного плена водители массово выводят из строя коробки передач, даже не подозревая об этом.

Как объяснил директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов, главный враг коробки в такую погоду – сам водитель. Желание поскорее раскачать машину, резкие переключения с драйва на задний ход и долгая пробуксовка превращают коробку в зону высокого риска.

Механика страдает от сгоревшего сцепления, а классические автоматы – от перегрева масла и ударных нагрузок на фрикционы. Но хуже всего приходится владельцам машин с вариатором. Этот нежный механизм, по словам специалиста, мгновенно реагирует на пробуксовку износом ремня и конусов.

Даже если удастся выбраться из западни без немедленной остановки, ресурс агрегата уже значительно сократится, и визит в сервис станет лишь вопросом времени.

