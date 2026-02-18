Кроссовер российской марки — первые фото и данные!

В Сеть попало первое изображение кроссовера Tenet Plus L4 для российского рынка

Стало известно, как будет выглядеть кроссовер российской сборки под брендом Tenet Plus – источник сообщает, что изображение обнаружилось в анкете для потенциальных партнеров организуемой сейчас дилерской сети.

Речь идет о модели Tenet Plus L4 – вероятно, она станет первой моделью марки Tenet Plus, нового совместного проекта «АГР» и китайской Defetoo. Конструктивно и по внешности L4 – клон кроссовера Lepas L4. Бренд Lepas принадлежит Chery, а премьера Lepas L4 ожидается в этом году сразу на нескольких рынках.

Благодаря этому можно отследить характеристики нового кроссовера. Габариты – 4406 х 1820 х 1635 мм, колесная база — 2700 мм. Под капотом находится 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 25 Нм. Движок работает в паре с 6-ступенчатым преселективным роботом.

В оснащении – диски 17", светодиодная оптика, электролюк, беспроводная зарядка смартфона, цифровая приборка 8", мультимедиапланшет 13,2".

У нас такие машины в 2026 году запустят на двух заводах «АГР». Сейчас у группы компаний три основные площадки: две в Санкт-Петербурге (экс-Hyundai и перезапущенный General Motors) и одна в Калуге, бывший завод Volkswagen.

