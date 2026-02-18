#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайский IT-гигант запатентовал в России новые товарные знаки
18 февраля
Китайский IT-гигант запатентовал в России новые товарные знаки
Huawei зарегистрировал в Роспатенте товарные...
Статистика показала, как меняется подход к покупке автомобиля
18 февраля
Статистика показала, как меняется подход к покупке автомобиля
Россияне все чаще оплачивают новые машины с...
Nissan Gravite
18 февраля
Nissan показал новый 7-местный кроссовер: что внутри и сколько стоит
Компания Nissan представила в Индии кроссовер...

Кроссовер российской марки — первые фото и данные!

В Сеть попало первое изображение кроссовера Tenet Plus L4 для российского рынка

Стало известно, как будет выглядеть кроссовер российской сборки под брендом Tenet Plus – источник сообщает, что изображение обнаружилось в анкете для потенциальных партнеров организуемой сейчас дилерской сети.

Рекомендуем
Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Речь идет о модели Tenet Plus L4 – вероятно, она станет первой моделью марки Tenet Plus, нового совместного проекта «АГР» и китайской Defetoo. Конструктивно и по внешности L4 – клон кроссовера Lepas L4. Бренд Lepas принадлежит Chery, а премьера Lepas L4 ожидается в этом году сразу на нескольких рынках.

Благодаря этому можно отследить характеристики нового кроссовера. Габариты – 4406 х 1820 х 1635 мм, колесная база — 2700 мм. Под капотом находится 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 25 Нм. Движок работает в паре с 6-ступенчатым преселективным роботом.

В оснащении – диски 17", светодиодная оптика, электролюк, беспроводная зарядка смартфона, цифровая приборка 8", мультимедиапланшет 13,2".

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

У нас такие машины в 2026 году запустят на двух заводах «АГР». Сейчас у группы компаний три основные площадки: две в Санкт-Петербурге (экс-Hyundai и перезапущенный General Motors) и одна в Калуге, бывший завод Volkswagen.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 35
18.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0